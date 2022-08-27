В Уфе проходит эвакуация из ТРЦ Планета

В Уфе проходит эвакуация из ТРЦ Планета
В Уфе проходит эвакуация из ТРЦ Планета
Вчера, 15:13ОбществоАзамат НуховФото: Mkset.ru
О проведении эвакуации сообщают очевидцы

В Уфе в настоящий момент эвакуируют людей из ТРЦ Планета. Об этом сообщают очевидцы с места событий.

На кадрах из торгового центра, как десятки людей стоят перед одним из входов. Оперативно получить комментарий по ситуации в торговом центре Mkset не удалось.

Видео: Mkset.ru

Отметим, что неделей ранее волна эвакуаций из торговых центров прошла в Уфе. Также эвакуированы были пациенты и сотрудники ГКБ № 5 в Уфе — инцидент прокомментировали в Минздраве Башкирии.

UPD: В пресс-службе МЧС по РБ сообщают, что в торговом центре сработала пожарная сигнализация. На место происшествия направлены силы и средства ведомства по повышенному ранга пожара.

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