В Приморском крае выдали больше всего кредитов «Дальневосточной ипотеки»

В регионах ДФО Приморский край оказался лидером по числу выданных кредитов по программе «Дальневосточная ипотека». Всего было взято 13,5 тысячи кредитов на сумму 59,1 миллиарда рублей. На Дальнем Востоке около 47 тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия на общую сумму около 200 миллиардов рублей.

Банки, участвующие в программе, по-прежнему выдают кредиты под два процента годовых и ниже. Кроме Приморья, в тройке лидеров оказалась Якутия и Хабаровский край. В Якутии было выдано десять тысяч кредитов на общую сумму 44,7 миллиарда рублей, а в Хабаровском крае – 6,6 тысячи кредитов на 27,5 миллиарда рублей. Об этом пишет vostokmedia.com. В июне этого года российские власти распространили действие программы на медицинских работников и педагогов. К ним больше не предъявляются требования по возрасту и семейному положению. 677 педагогов и медиков смогли улучшить жилищные условия после расширения государственной программы. В Приморье, Якутии и Хабаровском крае оказалось больше всего получателей кредитов по программе «Дальневосточная ипотека». По словам одного из участников этой программы, Григория Азаренко, учителя детской школы искусств № 2 в городе Артеме, по первоначальным условиям он не подходил по возрасту. Но после изменения условий ему удалось оформить кредит на 20 лет на сумму 5,3 миллиона рублей, не учитывая первоначального взноса. Он приобрел трехкомнатную квартиру в доме, который находится в стадии строительства. Заместитель директора департамента развития территорий и проекта «Дальневосточная ипотека» социального блока Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Сергей Потанин отметил, что в ДФО уже многие банки - участники программы выдают кредиты учителям и медикам. Также Потанин сказал, что на сегодня выдано уже 677 кредитов, из которых 348 взяли педагоги, а 329 - врачи. Общая сумма кредитов составила 3,2 миллиарда рублей, а средняя сумма – 4,8 миллиона рублей. Половину кредитов от общего числа выдано врачам и преподавателям из Якутии – 323 кредита на общую сумму 1,8 миллиарда рублей. В Приморье выдано 89 ипотек на сумму 0,4 миллиарда рублей. И на третьем месте оказался Хабаровский край, где получено 75 кредитов на сумму 0,3 миллиарда рублей. Следует отметить, что «Дальневосточная ипотека» набирает популярность с момента ее старта в 2019 году. Около 1,2 тысячи молодых семей на Дальнем Востоке каждый месяц получают кредиты на покупку или строительство жилья по самым выгодным процентным ставкам в России.

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