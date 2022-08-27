Сексолог из Уфы рассказал, чем может быть опасно порно

Сексолог из Уфы рассказал, чем может быть опасно порно
Сексолог из Уфы рассказал, чем может быть опасно порно
Вчера, 16:48ОбществоФото: Диана Юндина / 1MI
Какие сексуальные проблемы может вызвать чрезмерное увлечение просмотром эротических фильмов сексолог Артур Салахов рассказал ранее в соцсетях

Сексолог из Уфы Артур Салахов рассказал на своей странице в соцсетях о том, какие опасности может нести в себе увлечение порнографией.

Так, по словам специалиста, сам по себе просмотр видео эротического содержания напрямую не связан с какой-либо сексуальной дисфункцией. При этом все же отмечается тенденция, что люди склонны терять контроль над тем, как часто они его смотрят. В этом случае простор порно становится компульсивным сексуальным поведением, вследствие чего могут возникнуть сексуальные проблемы. В частности Салахов отмечает среди них эректильную дисфункцию и (ЭД) и/или сексуальная неудовлетворенность.

Сексолог говорит о том, что порно не влияет напрямую на возникновение эректильной дисфункции. Однако чрезмерный его просмотр может оказывать негативное воздействие на чувствительность у мужчин к реальной сексуальной стимуляции. Таким образом, для поддержания определённого уровня возбуждения и эрекции, мужчине может требоваться больше стимуляции.

Также, по мнению Салахова, наблюдение за мужчинами и их половыми органами в фильмах эротического содержания может вызывать чувство неудовлетворенности теми или иными параметрами своего тела. Также у некоторых просмотр порно может вызывать чувство вины, что также может влиять на возникновение эректильной дисфункции.

Также в числе негативных последствий чрезмерного просмотра порно Салахов называет сексуальную неудовлетворенность, проявляющуюся в недовольстве частотой занятий сексом, способом занятия им или количеством партнеров. Салахов отмечает, что особенно ситуация с неудовлетворенностью может усугубиться для людей, у которых есть определенный фетиш или предпочтение, но они не практикуют это в реальной жизни.

— Если вы чувствуете, что не можете контролировать, как часто вы смотрите порно, или что это негативно влияет на вашу жизнь, поговорите с врачом сексологом. К счастью, эту проблему можно решить, — резюмирует сексолог.

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