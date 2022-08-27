Больно смотреть: отдыхающие на озерах Соль-Илецка затерроризировали редких птиц

Больно смотреть: отдыхающие на озерах Соль-Илецка затерроризировали редких птиц
Больно смотреть: отдыхающие на озерах Соль-Илецка затерроризировали редких птиц
Вчера, 09:05ОбществоНаталья БалыковаФото: ООО "Соленые озера"
Бывшая жительница города-курорта выступила в защиту редких птиц.

Алена Измайлова каждый год приезжает летом в Соль-Илецк к родителям. В этом году, попав на озера, она была шокирована отношением отдыхающих к куликам ходулочникам.

Птицы, которые, кстати, занесены в Красную книгу России, всегда выводили птенцов близ соленых озер и не мешали курорту. Места их гнездования находятся не на самих озерах.

«Это даже не озера, это лужи, где людям, возможно, и опасно ходить. Раньше там висела табличка, где было написано, что здесь ходить нельзя, и указан штраф за это. И люди побаивались. А в этом году из-за дождливой весны воды стало больше, и люди туда полезли, в эту соль, в эти лужи. И всех куликов разогнали. Больно на это смотреть, как птицы прячутся в траве, птенцов гоняют дети», — рассказала она Mkset.

По ее мнению, администрация курорта обязана принять меры, чтобы оградить куликов от людей. По ее словам, арендаторы могли бы сделать мини-зоопарк, а люди могли бы любоваться этими красивыми птицами, «самое главное — не лезть к ним», подчеркивает она.

Ходулочник немного похож на журавля. У него длинные тонкие красные ноги. На них грациозная птица заходит глубоко в воду. Из-за того, что человек активно осваивает водоемы, птицам негде жить и разводить потомство. Специалисты считают, что, если ситуация с местами обитания не улучшится, ходулочник может полностью исчезнуть.

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