В Уфе обманутые вкладчики «Золотого запаса» снова вышли на пикет

Напомним, в марте 2019 года Банк России отозвал лицензию у «Роскомснаббанка», владельцем которого был Галлямов. Причиной отзыва документа стало привлечение банком вкладов населения по схеме финансовой пирамиды. Несколько тысяч человек получили предложения увеличить сумму своих средств, вложив их в различные бизнесы через некую инвестплощадку «Золотой запас». Компании, получившие таким образом деньги пострадавших инвесторов, вели расчетные счета в «Роскомснаббанке». Пострадали в этой ситуации более 4 тысяч инвесторов, общий объём их требований составлял 2,7 млрд рублей. Обманутые вкладчики не раз выходили на пикеты с плакатами с требованием вернуть им деньги. Комментируя жалобы вкладчиков, экс-депутат просил не отождествлять его и банк с «Золотым запасом». По последним данным, уже выплачено около половины от общей суммы накопившегося долга. Сам Флюр Галлямов ушел из Госсобрания по собственному желанию в июне.