В МЧС Башкирии объяснили, почему лесные пожары не тушат при помощи самолетов

В МЧС Башкирии объяснили, почему лесные пожары не тушат при помощи самолетов
В МЧС Башкирии объяснили, почему лесные пожары не тушат при помощи самолетов
Вчера, 09:16ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Наземные силы сейчас эффективнее авиатехники.

Наиболее эффективным способом тушения лесных пожаров на данный момент является наземная группировка. Об этом сообщил замначальника главного управления МЧС по республике Виталий Барзайкин во время прямой трансляции ЦУР Башкирии.

По его словам, это связано с тем, что очаги пожаров разрознены на удаленном расстоянии, которые из-за ветра меняют своё направление.

По данным на 27 августа, в республике продолжают гореть восемь лесных пожаров общей площадью 1645,2 гектара, среди которых пять локализовано. За сутки появились три новых очага на 22,17 гектара, один из них потушили. Населенным пунктам угрозы нет.

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