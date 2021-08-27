В «БашРТС» пригрозили отключить отопление у мэрии Уфы, прокуратуры и Росгвардии

В «БашРТС» пригрозили отключить отопление у мэрии Уфы, прокуратуры и Росгвардии
В «БашРТС» пригрозили отключить отопление у мэрии Уфы, прокуратуры и Росгвардии
Вчера, 16:46ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Долг перед компанией имеют более 1300 юрлиц.

Башкирские распределительные тепловые сети опубликовали список юридических лиц, имеющие задолженность за отопление. Общая сумма долга составляет 77,7 млн рублей, сообщила пресс-служба компании.

До начала отопительного сезона эти организации должны погасить долг, иначе в их офисах не включат отопление. Директор «БашРТС» Тимофей Дубровский добавил, что юрлица также должны отправить предоплату за отопительные услуги.

Так, среди бюджетников, имеющие задолженность перед «БашРТС», оказались администрации Уфы, Стерлитамака, Нефтекамска, Сибая, Благовещенска, Минкультуры, Минземимущество, Федеральная налоговая служба, БГУ, прокуратура, комитет по делам молодёжи Уфы, ФСБ, филиал Росгвардии, а также школы, детсады, поликлиники и другие бюджетные организации.

Среди прочих юрлиц-должников числятся торговый центр «Центральный», федерация профсоюзов республики, ИП некой Назаровой Л. Г., вероятно, жены премьер-министра Андрея Назарова (её имя Лариса) и другие организации.

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