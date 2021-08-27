В Башкирии Россельхознадзор обнаружил несанкционированные свалки в ряде районов

В Башкирии Россельхознадзор обнаружил несанкционированные свалки в ряде районов
В Башкирии Россельхознадзор обнаружил несанкционированные свалки в ряде районов
Вчера, 13:04ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Площадь свалок составляет 11 тысяч квадратных метров.

Россельхознадзор по Башкирии сообщил о выявлении нарушений земельного законодательства, в частности организация несанкционированных свалок в Бураевском, Балтачевском, Дюртюлинском, Краснокамском, Салаватском, Кугарчинском, Татышлинском и в ряде других районов Башкирии. Так, общая площадь свалок превышает 11 тысяч квадратных метров, из которых на трех тысячах оборудована свалка в Новокаинлыковском сельсовете Краснокамского района, а в Бураевском и Татышлинском районах по 2030 и 1711 квадратных метров соответственно. Отмечается, что все земли имели сельскохозяйственное назначение.

Как сообщает ведомство, в отношении администраций районов возбуждено административное правонарушение по части 2 статье 8.7 КоАП РФ, также им надлежит устранить все несанкционированные свалки в установленные сроки. Помимо этого, будет проводиться анализ проб почвы на предмет обнаружения тяжелого металла и нитратов, на основе чего будет приниматься решение о дальнейших процессуальных решениях.

Ранее мы уже сообщали об обнаружении незаконной свалки в 180 метрах от деревни Угузево, которую собственно и организовали местные жители. Общая площадь данной свалки составила 13 тысяч квадратных метров. Тогда выяснилось, что у сельсовета попросту не оказалось средств для ликвидации отходов, однако в отношении администрации поселения все равно был составлен протокол об административном правонарушении, а сам мусорный полигон предписали ликвидировать до 15 апреля 2022 года.

Напомним, что за лето в республике из-за несоблюдения технологии захоронения отходов в Новых Черкассах дважды горел мусорный полигон, аналогичная ситуация произошла и в середине августа, но уже в Аургазинском районе.

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