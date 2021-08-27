В Башкирии Россельхознадзор обнаружил несанкционированные свалки в ряде районов

Ранее мы уже сообщали об обнаружении незаконной свалки в 180 метрах от деревни Угузево, которую собственно и организовали местные жители. Общая площадь данной свалки составила 13 тысяч квадратных метров. Тогда выяснилось, что у сельсовета попросту не оказалось средств для ликвидации отходов, однако в отношении администрации поселения все равно был составлен протокол об административном правонарушении, а сам мусорный полигон предписали ликвидировать до 15 апреля 2022 года.