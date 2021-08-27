В Башкирии после мусульманского обряда наконец-то пошел дождь

В Башкирии после мусульманского обряда наконец-то пошел дождь
В Башкирии после мусульманского обряда наконец-то пошел дождь
Вчера, 19:21ОбществоЭлина СайфрановаФото: vk.com
Происходило все недалеко от Баймака, где сегодня вечером наконец-то прошелся дождь.

Стало известно, что волонтеры в Баймакском районе от отчаяния или усталости 26 августа провели мусульманский обряд, а именно истиска-намаз — мольба о дожде. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Башкирии. Так, намаз прочитали недалеко от Баймака во дворе Соборной мечети города.

В социальных сетях появились сообщения, что мольбы были услышана и наконец-то в районе пошел дождь. Подтверждает это и карта осадков, действительно, 27 августа с 17:00 дождь прошелся в городе Баймак и захватил ближайшие поселения.

Напомним, что в Баймакском районе как раз утром 26 августа возник новый очаг возгорания на площади 15,8 га, который по данным МЧС уже ликвидирован. Отметим, что сейчас в социальных сетях набирает популярность видеоролик с тушения данного пожара, где видно, что местные жители и волонтеры справляются подручными средствами, а именно ветками деревьев.

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