В Башкирии после мусульманского обряда наконец-то пошел дождь

Напомним, что в Баймакском районе как раз утром 26 августа возник новый очаг возгорания на площади 15,8 га, который по данным МЧС уже ликвидирован. Отметим, что сейчас в социальных сетях набирает популярность видеоролик с тушения данного пожара, где видно, что местные жители и волонтеры справляются подручными средствами, а именно ветками деревьев.