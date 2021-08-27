Запрет на продажу алкоголя 1 сентября объявлен в Башкирии

Запрет на продажу алкоголя 1 сентября объявлен в Башкирии
Запрет на продажу алкоголя 1 сентября объявлен в Башкирии
Вчера, 15:12ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев напомнил, что в День знаний, 1 сентября, в регионе запретят продажу алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба парламента республики.

Спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев напомнил, что в День знаний, 1 сентября, в регионе запретят продажу алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба парламента республики.

Председатель Курултая отметил, что это праздник безалкогольный. По его словам, опыт запрета продажи спиртного на сабантуи и Дне молодежи показал, что люди с пониманием относятся к подобным ограничениям.

Он добавил, что такой запрет помогает поддерживать общественный порядок. Также мера может поспособствовать снижению потребления алкоголя среди молодёжи.

Напомним, что в республике алкогольные напитки запрещены для продажи на Последний звонок, День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября), сабантуи и в каникулы на Новый год. За реализацию такой продукции грозит штраф от 20 тысяч до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 тысяч до 300 тысяч рублей для юрлиц.

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