Гострудинспекция заявила о больших переработках водителей «скорой» в Башкирии

Гострудинспекция сообщила о нарушениях трудового кодекса в городской больнице города Нефтекамска, где водители сокрой помощи регулярно перерабатывают. Так, инспекция выяснила, что работники только в период с января по июль переработали сверхсуточно от 210 до 320 часов. Напомним, что, согласно трудовому кодексу, годовая норма — 120 часов. Также профсоюз «Действие», который и обратил внимание инспекции на нарушения, сообщает, что водителей «ставят» на линию сверхурочно без письменного согласия, что также является нарушением.
Известно, что это не первые нарушения в учреждении, аналогичная ситуация была зафиксирована и в прошлом году. Как сообщает Гострудинспекция, по результатам проверок в отношении работодателя принимаются меры административно-правового воздействия за нарушение частей 5 и 3 статьи 99 ТК РФ.
Напомним, что в августе этого года погибли фельдшер и водитель «скорой» Иглинской ЦРБ, по словам родственницы погибшего фельдшера, молодой человек хотел уволится из больницы именно по причине переработок, так как ритм работы не позволял нормально есть и спать: «ел только 1 раз в сутки, и то если повезет».