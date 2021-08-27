Гострудинспекция заявила о больших переработках водителей «скорой» в Башкирии

Гострудинспекция сообщила о нарушениях трудового кодекса в городской больнице города Нефтекамска, где водители сокрой помощи регулярно перерабатывают. Так, инспекция выяснила, что работники только в период с января по июль переработали сверхсуточно от 210 до 320 часов. Напомним, что, согласно трудовому кодексу, годовая норма — 120 часов. Также профсоюз «Действие», который и обратил внимание инспекции на нарушения, сообщает, что водителей «ставят» на линию сверхурочно без письменного согласия, что также является нарушением.