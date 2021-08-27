В Башкирии более 800 человек пытаются потушить гору Мраткино

На данный момент известно, что на месте работают 806 человек, среди которых есть и волонтеры, и местные жители, также задействовано 159 единиц тяжелой техники. Усложняет ситуацию и местоположение очага - на самой вершине Мраткино, где сильный ветер разгоняет тлеющий сухостой до очередного возгорания.