В Башкирии более 800 человек пытаются потушить гору Мраткино

В Башкирии более 800 человек пытаются потушить гору Мраткино
В Башкирии более 800 человек пытаются потушить гору Мраткино
Вчера, 17:47ОбществоЭлина СайфрановаФото: telegram
Ранее глава Белорецкого района просил помощи у жителей Башкирии в тушении лесных пожаров.

В Белорецке 26 августа начался пожар на горе Мраткино недалеко от горнолыжного курорта. Сообщается, что огонь удалось локализовать на площади 1,9 га. Однако для полной ликвидации огня людей не хватало, об этом в социальных сетях сообщил глава Белорецкого района Андрей Иванюта.

На данный момент известно, что на месте работают 806 человек, среди которых есть и волонтеры, и местные жители, также задействовано 159 единиц тяжелой техники. Усложняет ситуацию и местоположение очага - на самой вершине Мраткино, где сильный ветер разгоняет тлеющий сухостой до очередного возгорания.

Напомним, что в Белорецком районе, по данным МЧС, всего действуют 4 очага лесных пожаров на площади 1226,7 га, из которых до сих пор не локализованы 2 очага — 815 га и 200 га.

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