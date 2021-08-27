Уже второй глава района в Башкирии попросил помощи в тушении лесных пожаров

Глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта попросил жителей республике о помощи с тушением лесных пожаров. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.
По его словам, в районе действуют четыре пожара: два в Инзерской зоне и по одному в Кагинском и Тирлянском лесничествах. Ещё один пожар вчера, 27 августа, появился в городской черте возле горнолыжной трассы. Его площадь составляет 1,9 гектара. На место пожаров Иванюта выехал сам. Вместе с лесниками, волонтерами и местными жителями они тушили огонь, остались там на ночное дежурство. Однако тление все ещё продолжается.
Самая напряженная ситуация, по словам главы района, наблюдается в Мулдакаевском лесничестве, где пожар ещё не локализовали. Там горит 850 гектар территории. При этом тушить его тяжело, так как район труднодоступный. До места пожара им пришлось добираться более трёх часов от дороги на автомобилях повышенной проходимости.
— Делаем все возможное, чтобы не допустить распространение пожара на населенные пункты Белорецкого и Архангельского районов. Пытаемся его локализовать с помощью тяжелой техники, прокладываем минерализованные полосы, — добавил глава района.
Сейчас Иванюта находится на месте пожара в Белорецке, у горнолыжной базы. Он отметил, что для тушения требуется помощь добровольцев.
Ранее о помощи в тушении пожаров в лесах просил глава Зианчуринского района Дамин Юланов. Он сообщил, что пожары возникли рядом с деревнями Казанка, Биштиряк и Агурда. НОгонь тушат более 120 человек при помощи 15 тракторов и 8 единиц спецтехники. Также планируется организовать круглосуточное дежурство.