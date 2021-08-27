Уже второй глава района в Башкирии попросил помощи в тушении лесных пожаров

По его словам, в районе действуют четыре пожара: два в Инзерской зоне и по одному в Кагинском и Тирлянском лесничествах. Ещё один пожар вчера, 27 августа, появился в городской черте возле горнолыжной трассы. Его площадь составляет 1,9 гектара. На место пожаров Иванюта выехал сам. Вместе с лесниками, волонтерами и местными жителями они тушили огонь, остались там на ночное дежурство. Однако тление все ещё продолжается.