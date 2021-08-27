Уфимцу дали условный срок за предложение «откосить» от армии

Уфимцу дали условный срок за предложение «откосить» от армии
Уфимцу дали условный срок за предложение «откосить» от армии
Вчера, 15:36ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Свои услуги он предлагал призывникам в интернете как юридические.

Суд вынес приговор уфимцу за попытку передачи взятки должностному лицу, а именно работникам военного комиссариата. Следствие полагает, что осужденный предложил 20-летнему призывнику, который не хотел нести военную службы, дать взятку сотрудникам военкомата. Цена вопроса составила 250 тысяч рублей. За эту сумму призывнику якобы должны были оформить военный билет по фиктивным основаниям, тем самым освободив его от прохождения срочной службы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Башкирии.

Суд счел достаточными доказательства вины, предоставленные следственным отделом СУ СК Орджоникидзевского района города Уфы и вынес 28-летнему уфимцу обвинительный приговор. Мужчину признали виновным в посредничестве во взяточничестве (часть 5 статьи 291.1 УК РФ). Свою вину признал и он сам. Уфимца приговорили условному сроку длительностью в три года с таким же испытательным сроком.

Посредника задержали сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Уфе уже после передачи заявленной суммы.

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