Штраф за нарушение тишины автомобилистами могут повысить в 10 раз

В Мосгордуму скоро может поступить законопроект, который в значительной степени ужесточит ответственность автомобилистов, намеренно нарушающих тишину, пишет RT.
Из заявления столичного градоначальника следует, что размер штрафа для автовладельцев за преднамеренное нарушение тишины могут повысить в 10 раз.
В сообщении, появившемся в блоге Сергея Собянина, говорится о том, что минимальной планкой для данного штрафа должна быть отметка в пять тысяч рублей. При этом санкцию следует увязать с мощностью автотранспорта. По аналогии с налогом на него, пояснил мэр Москвы.
В Мосгордуму новый законопроект поступит уже в обозримой перспективе. Столичный градоначальник напомнил о нынешней сумме штрафа за нарушение тишины водителями — это 500 рублей.
Сергей Собянин сообщил, кроме прочего, и о дополнительной мере воздействия на столичных автовладельцев, преднамеренно допускающих нарушения тишины. Речь идет об эвакуации машин на штрафстоянки.