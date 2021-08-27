Штраф за нарушение тишины автомобилистами могут повысить в 10 раз

Штраф за нарушение тишины автомобилистами могут повысить в 10 раз
Штраф за нарушение тишины автомобилистами могут повысить в 10 раз
Вчера, 16:27ОбществоФото: pxhere.com
Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал общественность о том, что на рассмотрение Мосгордумы могут направить новый проект закона.

В Мосгордуму скоро может поступить законопроект, который в значительной степени ужесточит ответственность автомобилистов, намеренно нарушающих тишину, пишет RT.

Из заявления столичного градоначальника следует, что размер штрафа для автовладельцев за преднамеренное нарушение тишины могут повысить в 10 раз.

В сообщении, появившемся в блоге Сергея Собянина, говорится о том, что минимальной планкой для данного штрафа должна быть отметка в пять тысяч рублей. При этом санкцию следует увязать с мощностью автотранспорта. По аналогии с налогом на него, пояснил мэр Москвы.

В Мосгордуму новый законопроект поступит уже в обозримой перспективе. Столичный градоначальник напомнил о нынешней сумме штрафа за нарушение тишины водителями — это 500 рублей.

Сергей Собянин сообщил, кроме прочего, и о дополнительной мере воздействия на столичных автовладельцев, преднамеренно допускающих нарушения тишины. Речь идет об эвакуации машин на штрафстоянки.

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