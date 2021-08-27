Штраф за нарушение тишины автомобилистами могут повысить в 10 раз

В сообщении, появившемся в блоге Сергея Собянина, говорится о том, что минимальной планкой для данного штрафа должна быть отметка в пять тысяч рублей. При этом санкцию следует увязать с мощностью автотранспорта. По аналогии с налогом на него, пояснил мэр Москвы.