Прошедший весь Урал путешественник из Уфы собирает людей для тушения пожаров в лесах

Олег Чегодаев рассказал о возгорании на хребте Кумардак и призвал добровольцев отправиться на помощь уже сегодня ночью.

Известных путешественник уфимец Олег Чегодаев также известный как амбассадор Уральских гор опубликовал на своей странице в социальной сети призыв о помощи. Он заявил, что ситуация в горах Южного Урала сегодня непростая, в данный момент на хребте Кумардак действует возгорание. Чегодаев в посте уточняет, что данную информацию он получил от руководителя ООПТ Башкирии Салавата Нафикова. Чегодаев сообщил, что сегодня ночью или ранним утром завтра из Уфы выедет автобус с добровольцами. Он уточнил, что поступала просьба о том, чтобы желающие помочь организованно приехали на место на автобусе. Себя Чегодаев объявил координатором сбора и пригласил желающих писать ему личное сообщение или же отметиться в комментариях под постом. Автобус поедет в том случае, если наберется достаточное количество участников. Олег Чегодаев также уточнил, что добровольцам предстоит тяжелый труд в горах. Необходимо будет носить воду, копать минерализованные линии и т.п. С собой всем желающим помочь понадобится взять снаряжение для ночевки и продукты. – Питание на месте постараются организовать, но но сил и средств на это может не хватить, – уточнил Чегодаев. Также он опубликовал номер своего телефона по которому видимо могут обратиться желающие помочь – 89639084185.

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