Позаботьтесь о защите ребенка в новом учебном году

Начинается учебный год, а значит родители могут вздохнуть свободнее: период повышенного детского травматизма уже позади. Однако терять бдительность и расслабляться не стоит: в учебных заведениях и детских садах мы тоже не можем проконтролировать наших чад на 100 процентов.

Если уберечься от травм и болезней не всегда возможно, то можно и нужно застраховать себя от лишних затрат, которые могут быть вызваны их лечением. Для этого рекомендуется оформить полис страхования от несчастных случаев, наличие которого позволит родителям не думать о расходах на лечение и реабилитацию ребенка, поскольку их компенсирует страховая компания. Риски, покрываемые полисом, можно сформировать самостоятельно. В договоре можно указать и период его действия (например, в школе, дома, на тренировке и т. п.). В идеале ребенок должен находиться под защитой 24 часа в сутки. Оговаривается и страховая сумма — от нее и многих других факторов зависит и цена полиса. И хотя она, как правило, невысока (в любом случае здоровье ребенка важнее и дороже!), ее можно сделать еще более доступной. Полис обойдется дешевле, если одновременно застраховать, например, весь класс. Оформить полис страхования детей можно, например, в крупнейшей страховой компании страны — АО «СОГАЗ», надежность и финансовая устойчивость которой подтверждены ведущими международными и российскими рейтинговыми агентствами. Компания предлагает широкую линейку программ страхования по доступным ценам, простое и быстрое оформление полиса, а также возможность уплаты страховой премии в рассрочку по отдельным продуктам. Интересующие вас вопросы вы можете задать по телефону 8 800 333 0 888 (круглосуточно и бесплатно). Всю необходимую информацию вы также можете найти на сайте www.sogaz.ru, а еще больше продуктов и сервисов СОГАЗа доступны как на сайте, так и в мобильном приложении «СОГАЗ — Здоровье и страхование». Обеспечьте своего ребенка надежной страховой защитой и вступайте в новый учебный год уверенно и спокойно!

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