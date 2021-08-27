Позаботьтесь о защите ребенка в новом учебном году

Позаботьтесь о защите ребенка в новом учебном году
Позаботьтесь о защите ребенка в новом учебном году
27 августа, 22:18ОбществоФото: pxhere.com
Начинается учебный год, а значит родители могут вздохнуть свободнее: период повышенного детского травматизма уже позади. Однако терять бдительность и расслабляться не стоит: в учебных заведениях и детских садах мы тоже не можем проконтролировать наших чад на 100 процентов.

Если уберечься от травм и болезней не всегда возможно, то можно и нужно застраховать себя от лишних затрат, которые могут быть вызваны их лечением. Для этого рекомендуется оформить полис страхования от несчастных случаев, наличие которого позволит родителям не думать о расходах на лечение и реабилитацию ребенка, поскольку их компенсирует страховая компания.

Риски, покрываемые полисом, можно сформировать самостоятельно. В договоре можно указать и период его действия (например, в школе, дома, на тренировке и т. п.). В идеале ребенок должен находиться под защитой 24 часа в сутки.

Оговаривается и страховая сумма — от нее и многих других факторов зависит и цена полиса. И хотя она, как правило, невысока (в любом случае здоровье ребенка важнее и дороже!), ее можно сделать еще более доступной. Полис обойдется дешевле, если одновременно застраховать, например, весь класс.

Оформить полис страхования детей можно, например, в крупнейшей страховой компании страны — АО «СОГАЗ», надежность и финансовая устойчивость которой подтверждены ведущими международными и российскими рейтинговыми агентствами. Компания предлагает широкую линейку программ страхования по доступным ценам, простое и быстрое оформление полиса, а также возможность уплаты страховой премии в рассрочку по отдельным продуктам.

Интересующие вас вопросы вы можете задать по телефону 8 800 333 0 888 (круглосуточно и бесплатно). Всю необходимую информацию вы также можете найти на сайте www.sogaz.ru, а еще больше продуктов и сервисов СОГАЗа доступны как на сайте, так и в мобильном приложении «СОГАЗ — Здоровье и страхование». Обеспечьте своего ребенка надежной страховой защитой и вступайте в новый учебный год уверенно и спокойно!

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы