ПФР: как можно будет получить новую единовременную выплату пенсионерам

ПФР: как можно будет получить новую единовременную выплату пенсионерам
ПФР: как можно будет получить новую единовременную выплату пенсионерам
27 августа, 19:34ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Доставка выплаты будет осуществляться так же, как и получение пенсии.

Пенсионеры получат единовременную денежную выплату в размере 10 тыс. руб. на основании имеющихся у Пенсионного фонда России данных, никаких заявлений заполнять не нужно. Доставка выплаты пройдет так же, как и получение обычной пенсии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт отделения ведомства в Санкт-Петербурге.

Согласно сообщению, единовременная денежная выплата состоится в сентябре этого года. Выплата не учитывается при определении права на получение других мер соцподдержки, и из нее не производятся взыскания по исполнительным документам.

Напомним, 22 августа президент России Владимир Путин предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам страны, в том числе работающим и военным, по 10 тыс. руб. Указом президента установлено, что получателями этой социальной поддержки станут пенсионеры, которые постоянно проживают на территории России и которые по состоянию на 31 августа текущего года являются получателями пенсий от ПФР.

Материалы по теме:
выплаты
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы