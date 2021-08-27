Партия пенсионеров: Государство должно повышать цифровую грамотность пожилых людей

Согласно исследованиям, около 30% пенсионеров не пользуются финансовыми услугами, в том числе мобильными банками, так как боятся быть обманутыми. При этом правительство страны переводит почти всю социальную сферу в цифровой формат, что, по мнению Ручкиной, дискриминирует старшее поколение. Они просто не успевают адаптироваться к новым условиям и остаются без социальной поддержки.