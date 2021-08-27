Партия пенсионеров: Государство должно повышать цифровую грамотность пожилых людей

Член партии, доктор юридических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина напомнила, что цифровизация является ключевой особенностью современного мира. Однако пользоваться новыми технологиями могут не все.
«Для пожилых людей новые цифровые решения нередко возводят непреодолимую стену на пути к получению государственных услуг и социального обеспечения», — отметила Ручкина.
Согласно исследованиям, около 30% пенсионеров не пользуются финансовыми услугами, в том числе мобильными банками, так как боятся быть обманутыми. При этом правительство страны переводит почти всю социальную сферу в цифровой формат, что, по мнению Ручкиной, дискриминирует старшее поколение. Они просто не успевают адаптироваться к новым условиям и остаются без социальной поддержки.
Партия пенсионеров настаивает на том, что в России должны работать социальные центры, где гражданам, у которых нет компьютера или интернета, будут оказывать все необходимые услуги. Также необходимо разработать комплекс мер, которые повысят уровень вовлеченности пожилых граждан в цифровую экономику.
«Государство должно взять на себя ответственность за обучение пожилых людей пользованию современными средствами коммуникации», — уверена Ручкина.
С ней согласился Александр Васюков, заместитель руководителя департамента представительства Самарской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и член Партии пенсионеров. По его мнению, для пожилых людей должны существовать специальные государственные курсы по повышению цифровой грамотности. Он также предложил создать особые технические продукты для пенсионеров, например планшет с большими клавишами.
«Без повышения уровня грамотности мы этот наш мудрый трудовой опытный ресурс — пожилых людей — не сможем органично встроить в экономику нашей страны», — считает Васюков.