Лесные пожары, мольба о дожде и запрет на алкоголь. Итоги дня в Башкирии

Уже второй глава района в Башкирии попросил помощи в тушении лесных пожаров. Глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта попросил жителей республике о помощи с тушением лесных пожаров. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях. По его словам, в районе действуют четыре пожара: два в Инзерской зоне и по одному в Кагинском и Тирлянском лесничествах. Ещё один пожар вчера, 27 августа, появился в городской черте возле горнолыжной трассы. Его площадь составляет 1,9 гектара. Позже стало известно, что тушением пожара на горе Мраткино занимаются уже 806 человек.