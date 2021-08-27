Лесные пожары, мольба о дожде и запрет на алкоголь. Итоги дня в Башкирии

Лесные пожары, мольба о дожде и запрет на алкоголь. Итоги дня в Башкирии
Лесные пожары, мольба о дожде и запрет на алкоголь. Итоги дня в Башкирии
Вчера, 20:08ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Главные события 27 августа в Уфе и в Башкирии.

Спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев напомнил, что в День знаний, 1 сентября, в регионе запретят продажу алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба парламента республики. Председатель Курултая отметил, что это праздник безалкогольный. По его словам, опыт запрета продажи спиртного на сабантуи и Дне молодежи показал, что люди с пониманием относятся к подобным ограничениям.

Уже второй глава района в Башкирии попросил помощи в тушении лесных пожаров. Глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта попросил жителей республике о помощи с тушением лесных пожаров. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях. По его словам, в районе действуют четыре пожара: два в Инзерской зоне и по одному в Кагинском и Тирлянском лесничествах. Ещё один пожар вчера, 27 августа, появился в городской черте возле горнолыжной трассы. Его площадь составляет 1,9 гектара. Позже стало известно, что тушением пожара на горе Мраткино занимаются уже 806 человек.

Гострудинспекция заявила о больших переработках водителей «скорой» в Башкирии. В городской больнице города Нефтекамска водители сокрой помощи регулярно перерабатывают. Так, инспекция выяснила, что работники только в период с января по июль переработали сверхсуточно от 210 до 320 часов. Напомним, что, согласно трудовому кодексу, годовая норма — 120 часов. Как сообщает Гострудинспекция, по результатам проверок в отношении работодателя принимаются меры административно-правового воздействия за нарушение частей 5 и 3 статьи 99 ТК РФ.

В Башкирии после мусульманского обряда наконец-то пошел дождь. Стало известно, что волонтеры в Баймакском районе от отчаяния или усталости 26 августа провели мусульманский обряд, а именно истиска-намаз — мольба о дожде. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Башкирии. Так, намаз прочитали недалеко от Баймака во дворе Соборной мечети города. В социальных сетях появились сообщения, что мольбы были услышана и наконец-то в районе пошел дождь. Подтверждает это и карта осадков, действительно, 27 августа с 17:00 дождь прошелся в городе Баймак и захватил ближайшие поселения.

В Башкирии Россельхознадзор обнаружил несанкционированные свалки в Бураевском, Балтачевском, Дюртюлинском, Краснокамском, Салаватском, Кугарчинском, Татышлинском и в ряде других районов Башкирии. Площадь свалок составляет 11 тысяч квадратных метров.

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