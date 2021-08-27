Газпромбанк Лизинг стал обладателем премии FINAWARD'21

Газпромбанк Лизинг стал обладателем премии FINAWARD'21
Газпромбанк Лизинг стал обладателем премии FINAWARD'21
Вчера, 17:49Общество
Группа Газпромбанк Лизинг стала победителем ежегодной премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD-21 в номинации «Динамичное развитие лизингового бизнеса в 2020 году». Торжественная церемония награждения состоялась 26 августа 2021 года.

Награда присуждена Группе Газпромбанк Лизинг за самую высокую динамику роста нового бизнеса среди десяти крупнейших лизинговых компаний России в 2020 году. Рост объема нового бизнеса тогда составил 67%.

«Мы благодарим экспертный состав премии FINAWARD-21 за внимание к лизинговой отрасли. Динамичный рост бизнеса Группы Газпромбанк Лизинг в 2020 году продолжился и в 2021 году: объем нового бизнеса в первом полугодии 2021 года увеличился почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 105,6 млрд рублей (с НДС). Мы заключили на 165% больше новых договоров лизинга за период с клиентами МСБ и крупного бизнеса, что подтверждает эффективность и популярность лизинга как альтернативного источника привлечения финансирования», - комментирует генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг Максим Калинкин.

Премия FINAWARD учреждена деловым журналом «Банковское обозрение». Основной фокус премии — поиск важных и инновационных подходов к стандартному комплексу финансовых инструментов.

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