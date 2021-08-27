Газпромбанк Лизинг стал обладателем премии FINAWARD'21

«Мы благодарим экспертный состав премии FINAWARD-21 за внимание к лизинговой отрасли. Динамичный рост бизнеса Группы Газпромбанк Лизинг в 2020 году продолжился и в 2021 году: объем нового бизнеса в первом полугодии 2021 года увеличился почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 105,6 млрд рублей (с НДС). Мы заключили на 165% больше новых договоров лизинга за период с клиентами МСБ и крупного бизнеса, что подтверждает эффективность и популярность лизинга как альтернативного источника привлечения финансирования», - комментирует генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг Максим Калинкин.