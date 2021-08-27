Газпромбанк Автолизинг передал ООО «Забзолото» самосвалы на 60 млн рублей

«Это далеко не первая сделка для нас по лизингу техники – ранее мы уже сотрудничали с несколькими лизинговыми компаниями. И в этот раз мы рассматривали коммерческие предложения от четырех финансирующих организаций. Но были приятно удивлены оперативностью Газпромбанк Автолизинга, ведь приобретаемое имущество находилось на брони у поставщика лишь неделю ввиду нынешнего дефицита техники. На документооборот по сделке ушло всего три дня, а сами самосвалы мы получили уже на восьмой день», – говорит Александр Акишин, генеральный директор компании «Забзолото».