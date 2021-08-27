Газпромбанк Автолизинг передал ООО «Забзолото» самосвалы на 60 млн рублей

Газпромбанк Автолизинг передал ООО «Забзолото» самосвалы на 60 млн рублей
Газпромбанк Автолизинг передал ООО «Забзолото» самосвалы на 60 млн рублей
Вчера, 11:33Общество
Газпромбанк Автолизинг, предоставляющий финансирование для обновления парков физических и юридических лиц, сообщает о передаче 4 самосвалов WLT-585 на базе Mercedes-Benz Arocs читинскому ООО «Забзолото».

Главным преимуществом лизинговой компании на фоне конкурентов, по словам гендиректора предприятия, стала скорость проведения сделки: все формальности были улажены за рекордные сроки, а находившаяся в резерве техника оперативно передана лизингополучателю.

ООО «Забзолото» занимается горнодобывающими работами, в том числе на золоторудных месторождениях, а также арендой техники. В парке компании на сегодняшний день находится 25 машин различных классов – от самосвалов и бензовозов до погрузчиков и бульдозеров. «Забзолото» обеспечивает рудой Новоорловский ГОК, а приобретенные самосвалы будут задействованы на одном из терминалов проекта «Ямал СПГ» по добыче, сжижению и последующим поставкам природного газа.

«Это далеко не первая сделка для нас по лизингу техники – ранее мы уже сотрудничали с несколькими лизинговыми компаниями. И в этот раз мы рассматривали коммерческие предложения от четырех финансирующих организаций. Но были приятно удивлены оперативностью Газпромбанк Автолизинга, ведь приобретаемое имущество находилось на брони у поставщика лишь неделю ввиду нынешнего дефицита техники. На документооборот по сделке ушло всего три дня, а сами самосвалы мы получили уже на восьмой день», – говорит Александр Акишин, генеральный директор компании «Забзолото».

Самосвалы на шасси Mercedes-Benz Arocs 4145K поставляются с различными типами кузовов от производителей нескольких марок. В данном случае клиент предпочел автосамосвальный кузов Wielton объемом 20 м³ с подогревом пола отработанными газами для облегчения разгрузки при суровых морозах. Самосвал построен на шасси Mercedes-Benz Arocs с колесной формулой 8x4 и двигателем объемом 13 л (449 л.с.), передающим тягу на задние оси посредством роботизированной коробки передач.

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