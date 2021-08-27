Газпромбанк Автолизинг передал ООО «Забзолото» самосвалы на 60 млн рублей

Главным преимуществом лизинговой компании на фоне конкурентов, по словам гендиректора предприятия, стала скорость проведения сделки: все формальности были улажены за рекордные сроки, а находившаяся в резерве техника оперативно передана лизингополучателю.
ООО «Забзолото» занимается горнодобывающими работами, в том числе на золоторудных месторождениях, а также арендой техники. В парке компании на сегодняшний день находится 25 машин различных классов – от самосвалов и бензовозов до погрузчиков и бульдозеров. «Забзолото» обеспечивает рудой Новоорловский ГОК, а приобретенные самосвалы будут задействованы на одном из терминалов проекта «Ямал СПГ» по добыче, сжижению и последующим поставкам природного газа.
«Это далеко не первая сделка для нас по лизингу техники – ранее мы уже сотрудничали с несколькими лизинговыми компаниями. И в этот раз мы рассматривали коммерческие предложения от четырех финансирующих организаций. Но были приятно удивлены оперативностью Газпромбанк Автолизинга, ведь приобретаемое имущество находилось на брони у поставщика лишь неделю ввиду нынешнего дефицита техники. На документооборот по сделке ушло всего три дня, а сами самосвалы мы получили уже на восьмой день», – говорит Александр Акишин, генеральный директор компании «Забзолото».
Самосвалы на шасси Mercedes-Benz Arocs 4145K поставляются с различными типами кузовов от производителей нескольких марок. В данном случае клиент предпочел автосамосвальный кузов Wielton объемом 20 м³ с подогревом пола отработанными газами для облегчения разгрузки при суровых морозах. Самосвал построен на шасси Mercedes-Benz Arocs с колесной формулой 8x4 и двигателем объемом 13 л (449 л.с.), передающим тягу на задние оси посредством роботизированной коробки передач.