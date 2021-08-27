Дегтярев добился снижения энерготарифов для бизнеса в пять раз

Также в текущем году впервые на 10% снижен предельный тариф на тепловую энергию для жителей районов, не относящихся к Крайнему Северу. Речь идет о населенных пунктах, не подключенных к единой системе подачи тепла и горячей воды. Уже в августе 2021 года в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также в 15 муниципальных районах края около 140 тысяч человек, которым подается горячая вода от котельных, получили квитанции со сниженным тарифом на горячую воду.