Дегтярев добился снижения энерготарифов для бизнеса в пять раз

Ранее Дегтярев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой распространить выравнивающие тарифы на электроэнергию на несколько районов Хабаровского края, где электричество подается по децентрализованной схеме. Позже Кабмин внес в закон соответствующие поправки, которые начнут действовать с 1 января 2022 года, сообщает transsibinfo.com.
Ожидается, что базовый энерготариф в следующем году составит 6 руб/кВтч. В среднем его цена снизится в пять раз, а в некоторых населенных пунктах — в пятнадцать.
Как рассказал врио губернатора, падение тарифа коснется Николаевского, Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Охотского, Ульчского, Комсомольского, Вяземского, Хабаровского, Ванинского, Верхнебуреинского, Нанайского, им. П. Осипенко и им. Лазо районов. Там работают 360 субъектов МСП и более 200 бюджетных заведений.
Специалисты отмечают, что снижение энерготарифов приведет к сокращению издержек бизнеса и снижению стоимости товаров и услуг.
Также в текущем году впервые на 10% снижен предельный тариф на тепловую энергию для жителей районов, не относящихся к Крайнему Северу. Речь идет о населенных пунктах, не подключенных к единой системе подачи тепла и горячей воды. Уже в августе 2021 года в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также в 15 муниципальных районах края около 140 тысяч человек, которым подается горячая вода от котельных, получили квитанции со сниженным тарифом на горячую воду.