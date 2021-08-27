Башкирия запросила у Рослесхоза 11,4 миллиона рублей на тушение лесных пожаров

В этом году на защиту лесов от пожаров республика получила 96,8 млн рублей, причём это на 2,5 млн рублей меньше, чем в 2020 году. Из этих средств 74 млн рублей были выделены из регионального бюджета, 22,8 млн рублей — из федерального. На противопожарные мероприятия было получено 14,4 млн рублей, на патрулирование лесов самолётами — 4,9 млн рублей, на тушение пожаров в лесу — 3,5 млн рублей.