Башкирия запросила у Рослесхоза 11,4 миллиона рублей на тушение лесных пожаров

Министерство лесного хозяйства Башкирии запросило у Федерального агентства лесного хозяйства России 11,4 млн рублей на тушение лесных пожаров. Средства могут предоставить из резервного фонда бюджета страны, сообщает «Коммерсант-Уфа».
В этом году на защиту лесов от пожаров республика получила 96,8 млн рублей, причём это на 2,5 млн рублей меньше, чем в 2020 году. Из этих средств 74 млн рублей были выделены из регионального бюджета, 22,8 млн рублей — из федерального. На противопожарные мероприятия было получено 14,4 млн рублей, на патрулирование лесов самолётами — 4,9 млн рублей, на тушение пожаров в лесу — 3,5 млн рублей.
Кроме того, из-за аномальной жары из резерва федерального бюджета республике уже было направлено 6,5 млн рублей на авиапатрулирование ситуации с пожарами и 7,6 млн рублей на тушение пожаров в лесах.
По данным на 6:00 27 августа, за минувшие сутки возникли три очага лесных пожаров общей площадью 22,17 гектара, потушили семь пожаров на площадью 288,87 гектара. Действующими остаются восемь очагов лесных пожаров на территории площадью 1645,2 гектара.