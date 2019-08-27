Заслужили: Башкирию ждет настоящее «Бабье лето»

В минувшую ночь, напомним, температура воздуха в некоторых районах республики достигла нулевой отметки. Несмотря на то, что погоду в Уфе и в республике в целом можно назвать осенней - и до конца последней недели августа будет холодно и дождливо, - жителей региона все-таки ждет заслуженное «бабье лето».