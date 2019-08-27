Заслужили: Башкирию ждет настоящее «Бабье лето»
Вчера, 12:58ОбществоНадежда ВалитоваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Уже на следующей неделе.
В минувшую ночь, напомним, температура воздуха в некоторых районах республики достигла нулевой отметки. Несмотря на то, что погоду в Уфе и в республике в целом можно назвать осенней - и до конца последней недели августа будет холодно и дождливо, - жителей региона все-таки ждет заслуженное «бабье лето».
По прогнозам синоптиков, наступит оно уже на следующей неделе.
- В регионе уже 2 сентября пройдет область повышенного атмосферного давления, станет теплее, температура воздуха повысится, хоть и ночами будет все также прохладно, - отметили в Башгидромете ufacitynews.
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