Врио главы Башкирии: «Продажу алкоголя детям пресекать по законам военного времени»

Сегодня, 27 августа, на оперативном совещании в правительстве Башкирии секретарь Межведомственного совета общественной безопасности РБ Алексей Касьянов рассказал об итогах кампании по борьбе с нелегальным производством и торговлей алкоголем.

По его словам, было проведено более 3300 полицейских рейдов, прикрыто свыше 1,5 тысячи точек реализации контрафактной спиртоводочной продукции, возбуждено несколько десятков уголовных дел. Развернута экспертная проверка реализуемого на территории республики алкоголя.

В качестве одного из достойных итогов такой работы Алексей Касьянов назвал сокращение числа погибших от отравления алкоголем людей за семь месяцев 2019 года с 212 до 113 в сравнении с таким же периодом 2018 года.

Эта цифра очень обрадовала врио главы республики Радия Хабирова.

- Это значит, что мы своей работой спасли сто человек! – подчеркнул он.

В то же время, по официальным данным, в регионе существенно выросла доля закупок легального спиртного, реализация которого ведется с уплатой акцизных и прочих сборов, а значит, идет на пользу госбюджету и республике.

Но и тут есть минус – остаются факты продажи алкоголя несовершеннолетним.