В Уфе выявлены нарушения, связанные с количеством детей в классах

Сегодня, 27 августа, на оперативном совещании в администрации Уфы начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по РБ Римма Ахметшина доложила о проверках. Проведенных в школах башкирской столицы в канун учебного года.

По ее словам, нередко нарушения, выявленные проверяющими по линии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, связаны с комплектованием учебных классов. Во многих случаях установленная законом норма – 1 ребенок на 2,5 квадратных метра площади класса – превышается.

И с этим нарушением, скорее всего, пока ничего поделать нельзя. Единственный способ для исправления ситуации – строительство новых учебных заведений.

Примечательно, что накануне, на пресс-конференции вице-мэра Алины Сулеймановой прозвучала информация о том, что пока чувствуется недобор учеников в новой смарт-школе №162, построенной в микрорайоне «Яркий» в Демском районе. В целом же в этом году в школы Уфы поступит на четыре тысячи первоклассников больше, чем в 2018 году.

Из остальных нарушений по линии санэпиднадзора, докладчица отметила отсутствие горячей и холодной воды в кабинетах начальных классов, а также в специализированных кабинетах физики, химии, биологии и лаборантских, а также отсутствие местного освещения в виде софитов для классных досок, кое-где есть ученическая мебель, не соответствующая росту школьников.

В десяти школах выявленные нарушения должны быть устранены к 1 сентября.