В Уфе наградят бортпроводницу севшего в кукурузном поле самолета Уральских авиалиний
Об этом сообщил председатель Госсобрания республики Константин Толкачев.
В своем Facebook парламентарий сообщил, что планирует пригласить Алию Слякаеву на фестиваль «За честь республики» и наградить ее «заслуженной наградой». Какой именно — Толкачев не уточнил.
Напомним, уроженка Уфы Алия Слякаева работает в экипаже «Уральских авиалиний» бортпроводницей. Прославилась на всю страну она недавно - вместе со своими коллегами они сумели совершить жесткую посадку в кукурузном поле в Московской области сразу после того, как самолет столкнулся с целой стаек чаек. В это время на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Все они, к счастью, остались живы благодаря слаженной и профессиональной работе экипажа. Рейс летел по маршруту Жуковский-Симферополь.
Ранее Владимир Путин присвоил командиру и второму пилоту звания Героев России. Другие члены экипажа были торжественно награждены орденом Мужества.