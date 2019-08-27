В Уфе из-за провала грунта легковушка вновь едва не ушла под землю
Автомобиль оперативно удалось спасти.
Очередной серьезный провал грунта произошел сегодня, 27 августа, по улице Бессонова. Согласно сведениям Управления гражданской защиты города, глубокая яма образовалась из-за скопления воды близ дворов 28 и 28/1. Автомобиль в считанные минуты начал проваливаться под землю, но очевидцы вовремя заметили и препятствовали этому.
Специалисты уфимского водоканала выясняют, откуда и почему произошла утечка воды. Они проводят на опасном участке земляные работы. Сейчас уточняются все обстоятельства и детали случившегося.
Напомним, что это далеко не первый случай в Уфе, когда легковые автомобили буквально уход под землю.
Ранее Медиакорсеть сообщала о том, как в центре Уфы обвалился грунт прямо под ногами прохожих, на улице Менделеева едва не «уплыла» под землю легковушка и ушел в землю на полтора метра многоквартирный жилой дом.