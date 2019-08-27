В Уфе из-за провала грунта легковушка вновь едва не ушла под землю

Очередной серьезный провал грунта произошел сегодня, 27 августа, по улице Бессонова. Согласно сведениям Управления гражданской защиты города, глубокая яма образовалась из-за скопления воды близ дворов 28 и 28/1. Автомобиль в считанные минуты начал проваливаться под землю, но очевидцы вовремя заметили и препятствовали этому.

Специалисты уфимского водоканала выясняют, откуда и почему произошла утечка воды. Они проводят на опасном участке земляные работы. Сейчас уточняются все обстоятельства и детали случившегося.

Напомним, что это далеко не первый случай в Уфе, когда легковые автомобили буквально уход под землю.