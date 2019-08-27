В министерстве труда Башкирии рассказали о «самом безработном городе» республики

Как выяснилось, больше всего безработных наблюдается в Уфе, сообщает Ufatime. В башкирской столице зафиксировано 5436 людей без официальной работы. На втором месте - второй по численности населения город Башкирии - Стерлитамак с показателем в 1216 человек. Нефтекамск занял третью позицию. Здесь официально нигде не трудоустроены 787 человек. Города Салават и Октябрьский, а также Чишминский, Туймазинский районы также оказались в печальном рейтинге.

Лидером же по уровню безработицы стала Агидель. Здесь отношение количества безработных определенного возраста к численности работающих того же возраста составило 5,14. Межгорье - 2,14, Чишминский район - 1,97.

Ранее в минтруда России рассказали о пособиях по безработице на предстоящий 2020-й год. Минимальный размер социальной выплаты составит полторы тысячи рублей, пишет RT. Для граждан, которые признаны безработными в установленном законом порядке, максимальный размер пособия составит восемь тысяч рублей. Для предпенсионеров размер максимально возможного пособия составит 11,2 тысячи рублей.

С начала 2019 года статус безработного получили 23 500 жителей республики, что на 21,2% больше, чем за январь-май 2018 года (19 394). Численность безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости, на 1 июня составила 21 428 человек, что на 1837 человек (9,4%) больше, чем на начало года.

Уровень общей безработицы составил 4,7% от численности рабочей силы (экономически активного населения). Для сравнения: в Российской Федерации — 4,8%, в Приволжском федеральном округе — 4,4%.