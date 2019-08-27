Судебные приставы Башкирии выставили на продажу иномарки должников
Вчера, 10:29ОбществоМарат ГареевФото: pixabay.com
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Всего можно купить 24 средства передвижения.
Прикупить, возможно, даже чуть дешевле рынка – ну все от результатов торгов будет зависеть – имущество должников можно будет 2 сентября. Имущество, а именно автомобили, выставлено на продажу республиканским управлением службы судебных приставов.
Всего в торгах участвуют 24 лота. Среди них автомобили иностранных брендов – BMW, Toyota и другие, а также два самосвала КАМАЗ. С полным списком имущества, выставленного на торги, можно ознакомиться на сайте Torgi.gov.ru.
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