Судебные приставы Башкирии выставили на продажу иномарки должников

Прикупить, возможно, даже чуть дешевле рынка – ну все от результатов торгов будет зависеть – имущество должников можно будет 2 сентября. Имущество, а именно автомобили, выставлено на продажу республиканским управлением службы судебных приставов.

Всего в торгах участвуют 24 лота. Среди них автомобили иностранных брендов – BMW, Toyota и другие, а также два самосвала КАМАЗ. С полным списком имущества, выставленного на торги, можно ознакомиться на сайте Torgi.gov.ru.