Составлен рейтинг самых популярных российских фильмов ХХI века

Так среди зрителей всех возрастов самой популярной российской картиной стал фильм «Легенда №17». Об этом информирует RNS.

Спортивную драму «Легенда №17» с Данилой Козловским в главной роли признали абсолютным лидером всех рейтингов. За нее голосовали активнее в каждой из возрастных групп (18-55+).

Второе и третье места в списке самых популярных российских фильмов достались кинолентам «Кухня в Париже» и «В спорте только девушки» соответственно. Люди в возрасте от 25 до 34 лет, кроме «Легенды №17», активно голосовали за фильмы «Горько!», «О чем говорят мужчины» и «Левиафан». Зрители 35-44 лет предпочитают картины Павла Лунгина и Алексея Балабанова.