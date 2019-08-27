Рогозин: сломавшееся при стыковке с МКС оборудование сделали не в России
Вчера, 18:51ОбществоФото: Kremlin.ru
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Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 27 августа сообщил о том, что вышедшая из строя во время стыковки «Союза МС-14» с МКС аппаратура была украинского производства.
Он добавил, что эти приборы были выпущены десять лет назад, сообщает газета «Известия».
Поломка произошла на системе «Курс», установленной на модуле «Поиск» в российском сегменте станции. Рогозин рассказал, что на МКС есть все необходимые инструменты для ремонта сломавшейся аппаратуры, поэтому её починят в ближайшее время.
После инцидента глава Роскосмоса поручил создать спецкомиссию, в задачи которой будет входить проверка состояния всех агрегатов и блоков МКС. Если работу станции продлят после 2024 года, необходимо заранее собрать точные данные о всех узлах и блоках, добавил он.
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