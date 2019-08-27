Рогозин: сломавшееся при стыковке с МКС оборудование сделали не в России

Он добавил, что эти приборы были выпущены десять лет назад, сообщает газета «Известия».

Поломка произошла на системе «Курс», установленной на модуле «Поиск» в российском сегменте станции. Рогозин рассказал, что на МКС есть все необходимые инструменты для ремонта сломавшейся аппаратуры, поэтому её починят в ближайшее время.