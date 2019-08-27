Решение ЕСПЧ по делу Магницкого прокомментировали в Минюсте России
Вчера, 17:59ОбществоФото: pixabay.com
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Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию семье Сергея Магницкого.
Министерство юстиции РФ получило решение ЕСПЧ по делу о «произвольном» лишении свободы аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магницкого. Постановление обязывает выплатить его семье и представителям более 30 тысяч евро.
Как пишет RT, данное решение еще не вступило в законную силу, поэтому Минюстом РФ в течение установленных трех месяцев будет рассмотрен вопрос по его обжалованию.
Напомним, что Сергей Магницкий скончался в следственном изоляторе, куда его поместили по обвинениям в налоговых махинациях.
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