Решение ЕСПЧ по делу Магницкого прокомментировали в Минюсте России

Министерство юстиции РФ получило решение ЕСПЧ по делу о «произвольном» лишении свободы аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магницкого. Постановление обязывает выплатить его семье и представителям более 30 тысяч евро.

Как пишет RT, данное решение еще не вступило в законную силу, поэтому Минюстом РФ в течение установленных трех месяцев будет рассмотрен вопрос по его обжалованию.