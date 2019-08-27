Попытка самобанкротства бизнесмена Павла Сметаны провалилась

Суд принял сторону Федеральной налоговой службы, которая жаловалась на злоупотребление правом. В результате, как сообщает издание «Новые известия», дело Сметаны было заново перенаправлено на рассмотрение в столицу, а сама задумка бизнесмена о процедуре самобанкротства потерпела крах.

Согласно информации издания «Коммерсантъ» двумя годами ранее холдинг Сметаны «Кристалл-Лефортово» охватил порядка 17% всего рынка и изготавливал более 38 миллионов литров алкогольной продукции ежегодно. Через год вся алкогольная группа начала процедуру банкротства. Кредиторы Сметаны хотели вернуть свои деньги, но на это только слышали обвинения против бывшего главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. По мнению Сметаны, именно Чуян заставил его провести объединение «Кристалл-Лефортово» с дистрибьюторской сетью «Статус Групп», у которой были баснословные долги. Также неясно то, почему сотрудники правоохранительных органов не приняли во внимание тот факт, что экс-чиновник занимался бизнесом, однако все доказательства подтверждают то, что сделки Сметаны по расширению активов и приобретению конкурентов проходили проверку у структур Росалкогольрегулирования.

Так, в 2014 году согласно постановлению арбитражного суда Самарской области была прекращена деятельность водочного комбината «Родник» из-за недовольства со стороны Росалкогольрегулирования. Кроме того, на руководителей комбината были возбуждены уголовные дела. Возможно, один из собственников «Родника» под давлением передал свою долю в комбинате в пользу Сметаны, который в результате оказался генеральным директором предприятия. После этого все претензии отозвали, а уголовные дела закрыли. Возобновил свою работу и «Родник». Но ненадолго. В 2018 году банкротство «Кристалл-Лефортово» спровоцировало и банкротство «Родника». Сметана настаивает, что отношение к банкротству не имеет и всю вину сваливает на другого собственника – Александра Милеева. Тот якобы скрыл от кредиторов «Кристалла» активы «Родника» ради преднамеренного банкротства.

Тем не менее ответа на вопрос «почему кредиторы продолжают доверять Сметане вопреки тому, что к 2019 году он привел к банкротству более десятка компаний?» еще найдено не было. Суды еще только будут разбираться, куда ушли средства кредиторов.

Стоит добавить, что Сметана уехал в Еврейскую автономную область целенаправленно для того, чтобы объявить себя банкротом. Редакция «Новых известий» располагает документами, в которых указан объем личной задолженности Сметаны. Он достиг 9,5 миллиарда рублей. Тем не менее попытка произвести процедуру самобанкротства с треском провалилась.