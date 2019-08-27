Поисковики рассказали, как всем миром искали в Уфе женщину с потерей памяти

Накануне, 26 августа, в Уфе удачно закончились поиски 61-летней Зифы Ильбаковой, которая ушла из дома и пропала. По словам родственников, она страдает потерей памяти и по этой причине могла заблудиться. Хотя они не исключали также, что женщина могла попасть в беду и очень за нее волновались.

К счастью, найти женщину удалось буквально за два дня, благодаря неравнодушным людям, обратившим внимание на одинокого человека, потерянно бродившего по улицам и дворам. Подробности поиска изложены в группе поискового движения «Лиза-Алерт».

Как рассказала координатор поисков Елена Барбие, заявка на поиски Зифы Ильбаковой поступила 24 августа поздно вечером. Автономная группа поисковиков отправилась по больницам, а также вышла на патрулирование кварталов в предполагаемых местах, где может находиться пропавшая.

Одновременно репостеры распространяли ориентировку на поиск по соцсетям.

Почти сутки не было никаких известий, пока 25 августа ближе к 10 часам вечера не позвонили горожане, которые видели похожую бабушку на улице. Поисковики попросили неравнодушную горожанку. Позвонившую им с хорошей новостью, выйти во двор и проверить, там ли еще находится похожая на пропавшую старушку.

К счастью, она еще была там. Пока ждали прибытия родственников, поисковики покормили найденного человека.