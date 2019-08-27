«Осенний август»: в Башкирии «бабьему лету» будут предшествовать дожди и слякоть

Сегодня, 27 августа, синоптики дали прогноз погоды, который поможет жителям республики мужественно пережить несколько неприятных дождливых дней.

По ночам температура будет стремиться у нулю, и только дожди несколько смягчат негативный холодный фон и оградят регион от губительных для урожая заморозков. В остальное время суток то и дело нас будут подстерегать дожди и пронизывающий ветер, таящие опасность простудных заболеваний.

Тем не менее, по прогнозам синоптиков, уже на следующей неделе на Башкирию снизойдет благодать в виде теплого и комфортного «бабьего лета».