На МАКС-2019 представили вертолет «Ансат»

Он выполнен в стиле бренда Aurus, сообщает газета «Известия». Для повышения эргономичности «Ансата» в конструкцию было внесено более десяти изменений. При этом работа по данному проекту велась в минимально возможные сроки: с апреля 2019 года.

У вертолета - самая большая кабина в своем классе. Кроме этого, дополнительный комфорт создают воздухораздатчики, индивидуальное освещение и разъемы для зарядки мобильных устройств.