На МАКС-2019 представили вертолет «Ансат»

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Во вторник, 27 августа, на МАКС-2019 (Международном авиакосмическом салоне) компания «Вертолеты России» представила новый VIP-вертолет «Ансат».
Он выполнен в стиле бренда Aurus, сообщает газета «Известия». Для повышения эргономичности «Ансата» в конструкцию было внесено более десяти изменений. При этом работа по данному проекту велась в минимально возможные сроки: с апреля 2019 года.
У вертолета - самая большая кабина в своем классе. Кроме этого, дополнительный комфорт создают воздухораздатчики, индивидуальное освещение и разъемы для зарядки мобильных устройств.
«Ансат» оснащен двумя двигателями. Он способен летать на высоте до 3,5 километров в диапазоне температур от -45 до +50 градусов Цельсия. Вертолет может применяться для пассажирских перевозок, доставки грузов и мониторинга окружающей среды.
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