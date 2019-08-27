Холодный туалет, плохая спортплощадка: такие недоработки ждут детей в школах Башкирии

Сегодня, 27 августа, на оперативном совещании в правительстве Башкирии ио министра образования Башкирии Айбулат Хажин рассказал о готовности школ к новому учебному году.

Прежде всего, он отметил, что в школы в этом году пойдут 487 тысяч 737 учащихся, из них свыше 55 тысяч - это первоклассники.

Вводится в строй 21 школа, благодаря этому количество детей, которые будут заниматься во вторую смену, сократится до 8%.

В этом году впервые директора школ и главы муниципалитетов получали от контролирующих органов чек-листы с описанием выявленных в учебных заведениях нарушений, которые должны быть устранены до 1 сентября. Такая практика чиновникам понравилась, она явно себя оправдала и будет продолжена впредь.

- В настоящее время нарушений требований пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, не позволяющих начать учебный процесс, в школах нет, - отметил Айбулат Хажин.

Среди нарушений, которые остались, но все же позволяют вести уроки в школах, он отметил отсутствие теплых туалетов. Хуже всего ситуация по этой теме в Мишкинском районе (там не хватает теплых туалетов в 26 школах) и Зилаирском (нет 7 теплых туалетов в школах). Остальные районы ударными темпами стараются решать этот вопрос, оборудуя теплые туалеты в самих либо делая к ним пристрои. К наступлению холодов данный вопрос должен быть решен.

По словам Айбулата Хажина, во всех муниципалитетах республики в канун учебного года был проведен опрос среди родителей и учеников о том, что они хотели бы изменить в школах. Среди ответов чаще всего звучали пожелания новых спортплощадок, ремонта разбитых дорожек и асфальтового покрытия в школьных дворах.