Facebook тестирует новый мессенджер Threads
IT-корпорация Facebook приступила к тестированию нового мессенджера Threads.
Планируется, что Threads будет приложением-компаньоном для Instagram. Об этом информирует RNS.
Новый мессенджер от Facebook в первую очередь предназначен для обмена сообщениями. Threads позволит пользователям постоянно и лично общаться с ближайшими друзьями.
Мессенджер разрабатывают как приложение-компаньон для Instagram. Посредством имеющихся функций Instagram пользователи Threads получат возможность сообщать знакомым о своем местоположении, а также скорости и времени работы аккумулятора. Помимо стандартных текстовых сообщений пользователи приложения смогут пересылать фото- и видео файлы.
Сейчас Threads проходит внутреннее тестирование в Facebook. Обмен сообщениями через новый мессенджер очень похож на уже существующий вариант обмена сообщениями в Instagram.
В Facebook пока не говорят о разработке Threads и сроках его запуска.