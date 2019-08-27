Facebook тестирует новый мессенджер Threads

Планируется, что Threads будет приложением-компаньоном для Instagram. Об этом информирует RNS.

Новый мессенджер от Facebook в первую очередь предназначен для обмена сообщениями. Threads позволит пользователям постоянно и лично общаться с ближайшими друзьями.

Мессенджер разрабатывают как приложение-компаньон для Instagram. Посредством имеющихся функций Instagram пользователи Threads получат возможность сообщать знакомым о своем местоположении, а также скорости и времени работы аккумулятора. Помимо стандартных текстовых сообщений пользователи приложения смогут пересылать фото- и видео файлы.

Сейчас Threads проходит внутреннее тестирование в Facebook. Обмен сообщениями через новый мессенджер очень похож на уже существующий вариант обмена сообщениями в Instagram.