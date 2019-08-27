40 спектаклей за 2 дня: В скверах Уфы состоится фестиваль уличных театров «Айда»

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в течение двух фестивальных дней жители столицы и гости города смогут посмотреть более 40 спектаклей, карнавалов, концертов, перфомансов артистов из разных городов страны: Самары, Санкт-Петербурга, Альметьевска, Перми и, конечно, Уфы. Специальным гостем фестиваля с характерным предвыборным названием станет израильский уличный артист Asaf’n’roll.

Творческие площадки будут работать в сквере «Арт-Квадрат», перед Гостиным двором, а также в Театральном сквере у фонтана «Семь девушек».

Фестиваль начнется 6 сентября с карнавального шествия в 16.00. Колонна артистов в костюмах стартует с Арт-квадрата, далее пройдет по улицам Ленина, Чернышевского, Мустая Карима, Пушкина.

В 17.00 театрализованное представление откроется перед Гостиным двором и продлится вплоть до 23.00.

7 сентября с 12.00 в Арт-квадрате пройдут спектакли для детей. С 17.00 до 18.00 в рамках «Открытого микрофона» выступят музыканты и поэты Уфы. Продолжатся спектакли в 16.00 перед Гостиным двором и фонтаном «Семь девушек».

В финале уличного фестиваля выступят артисты Самарского театра «Пластилиновый дождь» — в 21.15. его можно будет посмотреть в 21.15 в Арт-квадрате.