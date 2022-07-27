В Башкирии пьяному водителю условный срок заменили на тюремное заключение

Напомним, несколькими неделями ранее в Башкирии пьяный водитель без водительского удостоверения поджог остановившего его инспектора ДПС. Мужчина, будучи крайне недовольным действиями сотрудников дорожной безопасности, облил одного из них бензином, а после поджёг зажигалкой. Шокирующие кадры с места происшествия опубликовали в МВД России.