В Башкирии пьяному водителю условный срок заменили на тюремное заключение

В Башкирии пьяному водителю условный срок заменили на тюремное заключение
В Башкирии пьяному водителю условный срок заменили на тюремное заключение
Вчера, 16:53ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Решение об изменении меры пресечения Верховный суд республики принял в апелляционном порядке, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры

Жителю Башкирии в соответствии с решением Верховного суда республики заменили условный срок на год и два месяца тюремного заключения в колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Сообщается, что вынесенный ранее приговор был обжалован гособвинителем, посчитавшим несправедливым назначение условного наказания в данном случае. Примечательно, что ранее мужчина уже три раза привлекался к уголовной ответственности по аналогичным причинам.

Отмечается, что наряду с тюремным сроком мужчине также был вынесен запрет на управление автомобилем сроком на пять лет.

Напомним, несколькими неделями ранее в Башкирии пьяный водитель без водительского удостоверения поджог остановившего его инспектора ДПС. Мужчина, будучи крайне недовольным действиями сотрудников дорожной безопасности, облил одного из них бензином, а после поджёг зажигалкой. Шокирующие кадры с места происшествия опубликовали в МВД России.

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