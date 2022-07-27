В Башкирии пьяному водителю условный срок заменили на тюремное заключение

Жителю Башкирии в соответствии с решением Верховного суда республики заменили условный срок на год и два месяца тюремного заключения в колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Сообщается, что вынесенный ранее приговор был обжалован гособвинителем, посчитавшим несправедливым назначение условного наказания в данном случае. Примечательно, что ранее мужчина уже три раза привлекался к уголовной ответственности по аналогичным причинам.
Отмечается, что наряду с тюремным сроком мужчине также был вынесен запрет на управление автомобилем сроком на пять лет.
Напомним, несколькими неделями ранее в Башкирии пьяный водитель без водительского удостоверения поджог остановившего его инспектора ДПС. Мужчина, будучи крайне недовольным действиями сотрудников дорожной безопасности, облил одного из них бензином, а после поджёг зажигалкой. Шокирующие кадры с места происшествия опубликовали в МВД России.