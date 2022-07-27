Психолог Хадарцева советует не жесткую диету женщинам

По словам Хадарцевой, любовь к себе начинается не со строгой диеты, а с правильного питания. А еще не помешают массаж, качественное постельное белье, лучшие крема для кожи. Если относиться к себе бережно, возникнет стимул стать стройной и главный движущий мотив: через «люблю себя и хочу красивое тело». А вот истории, где звучат «должен» или «надо» — обречены. «Если же вы хотите быть здоровыми, иметь подтянутую фигуру, вы интуитивно придете к этому. Тело будет следовать вашим желаниям», — добавила она.