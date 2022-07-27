Песков: Снижение прокачки газа по “СП” связано с санкциями Европы

Песков: Снижение прокачки газа по “СП” связано с санкциями Европы
Песков: Снижение прокачки газа по “СП” связано с санкциями Европы
Вчера, 10:16ОбществоФото: pixabay.com
По заявлению пресс-секретаря российского главы Дмитрия Пескова, сокращение объемов прокачки газа по Северному потоку – результат ограничения со стороны Европы.

Песков отметил, что в самые сложные периоды России продолжала выполнять обязательства, взятые на себя. Слова пресс-секретаря главы страны приводит издание russian.rt.com. Сокращение объемов поставки в данный момент связано с незаконными ограничениями, введенными непосредственно Европой, в частности, Федеративной республикой Германией, добавил он.

Пресс-секретарь Президента РФ также отметил, что здесь нет никакой политики. Это лишь последствия санкции, которые ввели сами европейцы. Дмитрий Песков подчеркнул: сама же Европа страдает от данных ограничений.

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