Песков: Снижение прокачки газа по “СП” связано с санкциями Европы

Песков отметил, что в самые сложные периоды России продолжала выполнять обязательства, взятые на себя. Слова пресс-секретаря главы страны приводит издание russian.rt.com. Сокращение объемов поставки в данный момент связано с незаконными ограничениями, введенными непосредственно Европой, в частности, Федеративной республикой Германией, добавил он.
Пресс-секретарь Президента РФ также отметил, что здесь нет никакой политики. Это лишь последствия санкции, которые ввели сами европейцы. Дмитрий Песков подчеркнул: сама же Европа страдает от данных ограничений.