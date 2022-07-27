Отдельная зона и беседки: что включает в себя VIP-отдых в Соль-Илецке и сколько стоит

Зона привлекательна тем, что здесь значительно меньше людей, чем на общем пляже. Есть и доступная среда: к воде ведет удобный спуск. Для отдыхающих оборудованы душевые и раздевалки. В беседку можно заказать еду из местного кафе, позвонив по телефону на кассе. В меню: плов, лагман, шурпа, салаты, напитки и десерты — фрукты и сладости.