Отдельная зона и беседки: что включает в себя VIP-отдых в Соль-Илецке и сколько стоит

Отдельная зона и беседки: что включает в себя VIP-отдых в Соль-Илецке и сколько стоит
Отдельная зона и беседки: что включает в себя VIP-отдых в Соль-Илецке и сколько стоит
Вчера, 10:48ОбществоНаталья БалыковаФото: ООО "Соленые озера"
Посетителям знаменитого курорта предлагают отдельные «аппартаменты». В какую сумму они обойдутся — в материале Mkset.

Территория повышенной комфортности на курорте — это отдельная зона, куда можно попасть, заплатив определенную сумму. Здесь установлены круглые беседки на шесть гостей с подушками, мягкими диванчиками и столиком. На берегу озера — зонтики, рассчитанные на двух человек. Под каждым — два шезлонга.

В вип-зоне отдыхающих меньше
Фото:ООО "Соленые озера"

Зона привлекательна тем, что здесь значительно меньше людей, чем на общем пляже. Есть и доступная среда: к воде ведет удобный спуск. Для отдыхающих оборудованы душевые и раздевалки. В беседку можно заказать еду из местного кафе, позвонив по телефону на кассе. В меню: плов, лагман, шурпа, салаты, напитки и десерты — фрукты и сладости.

Цены за комфорт, мягко говоря, кусаются. Так, один час в беседке обойдется в две тысячи рублей. Аренда зонтика с двумя шезлонгами стоит 500 рублей. Зонтик с двумя шезлонгами с воздушной соляной ванной еще дороже — 700 рублей.

Из видеозаписи, размещенной в блоге «Соль-Илецк. Блог не Блогера», следует, что в прошлом году стоимость вип-услуг была ниже. Так, три часа в беседке стоили 2100 рублей, а трехчасовая аренда зонтика обходилась в 750 рублей.

Шезлонги в приватной зоне, отмечал автор записи, удобнее, чем те, что выдают посетителям на общедоступном пляже. Несмотря на дополнительные затраты, вип-клиенты у курорта есть: здесь комфортно и нет такого количества отдыхающих.

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