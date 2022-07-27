Власти Башкирии объявили повышенный уровень угрозы пожароопасности

В период с 27 июля по 1 августа на территории республики прогнозируется повышенный уровень угрозы возникновения пожаров на территории лесных массивов. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
В ведомстве напоминают об основных правилах поведения в лесу. Так, жителям республики не рекомендуется разводить костры в лесу или на торфяниках, в том числе близ водоёмов, а также не поджигать сухую траву. Не оставлять в лесу мусор — в частности речь идёт о незатушенных спичках и тлеющих сигаретах, а также о промасленных или пропитанных горючими веществами обтирочных материалах. Также не рекомендуется не заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах — возникновение пожара могут спровоцировать искры, вылетающие из глушителя транспортного средства.
Отметим, что днём ранее пожар на площади порядка 3 тысяч квадратных метров удалось ликвидировать в Белорецком районе республики. Огнём были охвачены территории Авзянского лесничества.
Также ранее сообщалось о крупном пожаре в Бурзянском районе республике. Порядка семи гектаров леса горели на территории заповедника близ Айгира и скал «Зубы Шурале». На борьбу с огнём направились 30 человек.