Власти Башкирии объявили повышенный уровень угрозы пожароопасности

Власти Башкирии объявили повышенный уровень угрозы пожароопасности
Власти Башкирии объявили повышенный уровень угрозы пожароопасности
Вчера, 12:23ОбществоАзамат НуховФото: 1MI
Рекомендации о правилах поведения в пожароопасный период публикует Госкомитет РБ по ЧС

В период с 27 июля по 1 августа на территории республики прогнозируется повышенный уровень угрозы возникновения пожаров на территории лесных массивов. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

В ведомстве напоминают об основных правилах поведения в лесу. Так, жителям республики не рекомендуется разводить костры в лесу или на торфяниках, в том числе близ водоёмов, а также не поджигать сухую траву. Не оставлять в лесу мусор — в частности речь идёт о незатушенных спичках и тлеющих сигаретах, а также о промасленных или пропитанных горючими веществами обтирочных материалах. Также не рекомендуется не заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах — возникновение пожара могут спровоцировать искры, вылетающие из глушителя транспортного средства.

Отметим, что днём ранее пожар на площади порядка 3 тысяч квадратных метров удалось ликвидировать в Белорецком районе республики. Огнём были охвачены территории Авзянского лесничества.

Также ранее сообщалось о крупном пожаре в Бурзянском районе республике. Порядка семи гектаров леса горели на территории заповедника близ Айгира и скал «Зубы Шурале». На борьбу с огнём направились 30 человек.

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