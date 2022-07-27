Власти Башкирии объявили повышенный уровень угрозы пожароопасности

В ведомстве напоминают об основных правилах поведения в лесу. Так, жителям республики не рекомендуется разводить костры в лесу или на торфяниках, в том числе близ водоёмов, а также не поджигать сухую траву. Не оставлять в лесу мусор — в частности речь идёт о незатушенных спичках и тлеющих сигаретах, а также о промасленных или пропитанных горючими веществами обтирочных материалах. Также не рекомендуется не заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах — возникновение пожара могут спровоцировать искры, вылетающие из глушителя транспортного средства.