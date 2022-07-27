Минеева: В Москве подешевели инвесткредиты для промышленности

Ставку по льготным инвесткредитам для промышленности в Москве снизили с 9% до 3%. Максимальный размер займа вырос втрое – до 3 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Это решение одобрила столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила о том, что правительство столицы снижает ставку по льготным инвестиционным кредитам для промышленных предприятий с 9% до 3%. Процентные ставки снизят как для новых заемщиков, так и по кредитам, одобренным ранее. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин, пишет vostokmedia.com. Программу льготного кредитования предприятий столичные власти приняли в марте 2022 года в качестве антикризисной меры, призванной смягчить последствия резкого роста ставок по коммерческим кредитам. Оператором программы назначен Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. На субсидирование процентных ставок по кредитам из городского бюджета выделили 20 миллиардов рублей. Бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева, комментируя данное нововведение, сообщила, что это рабочая антикризисная мера, задачей которой изначально было смягчить последствия резкого роста ставок по коммерческим кредитам. Такую меру не только поддерживают, но и развивают: она обеспечивает реальную поддержку производственным предприятиям, заключила Минеева. Промышленные предприятия могут рассчитывать на поддержку при приобретении оборудования, регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности и реализации инвестиционных проектов, ориентированных на создание или реконструкцию промышленной инфраструктуры в Москве. Компания – получатель кредита должна быть зарегистрирована в Москве, осуществлять деятельность не менее двух лет, не должна находиться в процессе банкротства или иметь задолженности по налогам. Также есть требования к численности сотрудников: не менее 50 работников – для высокотехнологичных производств, не менее 100 – для всех остальных. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об увеличении объема льгот для инвесторов, которые создают рабочие места в наиболее короткие сроки. Согласно документу, при сокращении срока реализации проекта по созданию мест приложения труда на полгода-год инвесторы получат право на 5% снижения платежей дополнительно, а при сокращении времени реализации проекта на период более года – 10%. Следует учесть, что льготы доступны для предпринимателей, строящих объекты для оказания комплексных логистических услуг.

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