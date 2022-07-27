«Кроношпан» ответил на опасения пчеловодов Башкирии по поводу вырубки леса

«Кроношпан» ответил на опасения пчеловодов Башкирии по поводу вырубки леса
«Кроношпан» ответил на опасения пчеловодов Башкирии по поводу вырубки леса
Вчера, 15:35ОбществоНаталья БалыковаФото: мэрия Уфы
В компании заявили, что намерены взять в аренду лесные участки, которые им предоставит правительство «с учетом интересов зарегистрированных пчеловодов и всех особо охраняемых территорий, национальных парков, особо защитных участков».

«Кроношпан» с уважением относится к традиционным видам деятельности в Башкирии и не будет претендовать на территории, расположенные вблизи зарегистрированных пасек, отметили в компании. Предприятие уже запросило информацию о таких пасеках в Минсельхозе.

«Компания „Кроношпан“ планирует брать в аренду государственные лесные участки для заготовки древесины. Но предприятие выбирает только те участки, использование которых возможно без нанесения ущерба природе и экологии», — говорится в заявлении предприятия.

Также в компании сообщили, что занимаются лесовосстановлением, хотя и не имеют таких обязательств. С 2015 года компания высадила уже более 100 тысяч деревьев, пятая часть из которых — липы. В новом статусе — арендатора лесных участков — она продолжит эту деятельность.

В республиканском Союзе пчеловодов работу «Кроношпана» по высадке деревьев оценивают скептически.

«Мы категорически против него настроены. Хоть они и проводят акции — по 3 тыс. саженцев высаживают ежегодно. Но пчеловоду-то надо сегодня нектар. А эти высаженные три тысячи — в лучшем случае тысяча из них приживется. И еще в лучшем случае из этой тысячи какая-то часть до 60-летнего возраста дорастет. Только после этого оно медоносить начинает. Пчеловод же не будет сегодня ждать 60 лет. Цвести-то оно раньше начинает, а выделять нектар — ближе к перестойному возраст по терминологии лесников», — говорит сопредседатель общественной организации Иван Вавилов.

Он также отметил, что пчеловоды готовы регистрировать пасеки в лесных массивах, но лесникам это невыгодно. Большая часть лесов в Башкирии уже находится в аренде, а лесные хозяйства основной доход получают с лесов, которые пока никому не переданы.

«Арендаторы же уже не хотят брать участки, где размещены пасеки из-за возможных проблем с пчеловодами. Поэтому саботаж, не саботаж — волокита идет с оформлением документов. Не можем и участки оформлять и в то же время не можем сделать защиту леса для себя», — объяснил он.

В некоторых случаях, по его словам, удается «найти понимание» с лесхозами, иногда при разбирательстве выясняется, что сам пчеловод неправильно оформил документы. Но интересы пчеловодов пока не ставятся в приоритет.

Как сообщал Mkset, жители Башкирии выступили против планов «Кроношпана» взять в аренду лесные участки в Архангельском районе. Именно здесь находятся особо ценные для них липовые леса. Один из участков расположен вблизи памятника природы — Аскинской пещеры. Если там произойдет массовая вырубка, место может потерять туристическую привлекательность, считают местные жители.

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