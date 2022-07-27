«Кроношпан» ответил на опасения пчеловодов Башкирии по поводу вырубки леса

В компании заявили, что намерены взять в аренду лесные участки, которые им предоставит правительство «с учетом интересов зарегистрированных пчеловодов и всех особо охраняемых территорий, национальных парков, особо защитных участков».

«Кроношпан» с уважением относится к традиционным видам деятельности в Башкирии и не будет претендовать на территории, расположенные вблизи зарегистрированных пасек, отметили в компании. Предприятие уже запросило информацию о таких пасеках в Минсельхозе. «Компания „Кроношпан“ планирует брать в аренду государственные лесные участки для заготовки древесины. Но предприятие выбирает только те участки, использование которых возможно без нанесения ущерба природе и экологии», — говорится в заявлении предприятия. Также в компании сообщили, что занимаются лесовосстановлением, хотя и не имеют таких обязательств. С 2015 года компания высадила уже более 100 тысяч деревьев, пятая часть из которых — липы. В новом статусе — арендатора лесных участков — она продолжит эту деятельность. В республиканском Союзе пчеловодов работу «Кроношпана» по высадке деревьев оценивают скептически. «Мы категорически против него настроены. Хоть они и проводят акции — по 3 тыс. саженцев высаживают ежегодно. Но пчеловоду-то надо сегодня нектар. А эти высаженные три тысячи — в лучшем случае тысяча из них приживется. И еще в лучшем случае из этой тысячи какая-то часть до 60-летнего возраста дорастет. Только после этого оно медоносить начинает. Пчеловод же не будет сегодня ждать 60 лет. Цвести-то оно раньше начинает, а выделять нектар — ближе к перестойному возраст по терминологии лесников», — говорит сопредседатель общественной организации Иван Вавилов. Он также отметил, что пчеловоды готовы регистрировать пасеки в лесных массивах, но лесникам это невыгодно. Большая часть лесов в Башкирии уже находится в аренде, а лесные хозяйства основной доход получают с лесов, которые пока никому не переданы. «Арендаторы же уже не хотят брать участки, где размещены пасеки из-за возможных проблем с пчеловодами. Поэтому саботаж, не саботаж — волокита идет с оформлением документов. Не можем и участки оформлять и в то же время не можем сделать защиту леса для себя», — объяснил он. В некоторых случаях, по его словам, удается «найти понимание» с лесхозами, иногда при разбирательстве выясняется, что сам пчеловод неправильно оформил документы. Но интересы пчеловодов пока не ставятся в приоритет. Как сообщал Mkset, жители Башкирии выступили против планов «Кроношпана» взять в аренду лесные участки в Архангельском районе. Именно здесь находятся особо ценные для них липовые леса. Один из участков расположен вблизи памятника природы — Аскинской пещеры. Если там произойдет массовая вырубка, место может потерять туристическую привлекательность, считают местные жители.

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