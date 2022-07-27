«Криминальные схемы»: Хабиров высказался о транспортной реформе и ее результатах

«Криминальные схемы»: Хабиров высказался о транспортной реформе и ее результатах
«Криминальные схемы»: Хабиров высказался о транспортной реформе и ее результатах
Вчера, 18:10ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Глава региона поблагодарил жителей, выдержавших этот процесс на первом заседании с новым составом СПЧ Башкирии, передает тг канал «Подслушано в Башкирии» 27 июля.

Телеграм-канал «Подслушано в Башкирии» ведет текстовую трансляцию встречи главы Башкирии Радия Хабирова с новым составом Совета по правам человека при собственно главе региона. В ходе заседания не обошлось и без обсуждения транспортно реформы, начатой в Башкирии при Хабирове и также о ее промежуточных итогах.

Мы разрушили все криминальные схемы, навели порядок и настраиваем систему. Теперь у нас самый молодой автобусный парк в ПФО, в конце августа на улицах Уфы появится ещё 70 новых больших автобусов, все расчеты прозрачны и есть карта «Алга».Радий Хабиров

Также глава обратился с благодарностью к жителям за то, что они «поверили и выдержали этот процесс».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы