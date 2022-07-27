«Криминальные схемы»: Хабиров высказался о транспортной реформе и ее результатах

Телеграм-канал «Подслушано в Башкирии» ведет текстовую трансляцию встречи главы Башкирии Радия Хабирова с новым составом Совета по правам человека при собственно главе региона. В ходе заседания не обошлось и без обсуждения транспортно реформы, начатой в Башкирии при Хабирове и также о ее промежуточных итогах.