Хабиров поручил голодающий «Дом смерти», требующий банкротства, главе СПЧ-банкроту

В свою очередь отметим, что сама Зульфия Гайсина, которая возглавила новый состав Совета, сама является банкротом. Разумеется не только банкротом — женщина известна как правозащитница с большим опытом, а также как экс-кандидатка на пост главы Башкирии и экс-ответственный секретарь Совета по правам человека при главе. В далеком 2020 году Гайсина объяснила Mkset банкротство местью бизнес-партнеров и экс-супруга.