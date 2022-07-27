Хабиров поручил голодающий «Дом смерти», требующий банкротства, главе СПЧ-банкроту

Хабиров поручил голодающий «Дом смерти», требующий банкротства, главе СПЧ-банкроту
Хабиров поручил голодающий «Дом смерти», требующий банкротства, главе СПЧ-банкроту
Вчера, 20:02ОбществоИрина ДеревянчукФото: минстрой Башкирии
Речь идет об обманутых дольщиках печально известного «Дома смерти» в центре Уфы, которыми займется Зарина Гайсина, передает телеграм-канал «Подслушано в Башкирии» 27 июля.

В ходе первого заседания нового состава Совета по правам человека при главе Башкирии обсуждалась к сожалению все еще актуальная проблема обманутых дольщиков. Как и озвучивалось ранее данная проблема должна быть полностью решена в 2024 году, эту информацию подтвердил Радий Хабиров и озвучил конкретные методы, а точнее поручил заняться ныне продолжающейся голодовкой возглавившей СПЧ правозащитнице Зульфие Гайсиной.

Ранее интерес к проблеме уже проявил главный прокурор Башкирии Игорь Пантюшин, который взял ход неоднозначного и многолетнего дела на личный контроль.

В свою очередь отметим, что сама Зульфия Гайсина, которая возглавила новый состав Совета, сама является банкротом. Разумеется не только банкротом — женщина известна как правозащитница с большим опытом, а также как экс-кандидатка на пост главы Башкирии и экс-ответственный секретарь Совета по правам человека при главе. В далеком 2020 году Гайсина объяснила Mkset банкротство местью бизнес-партнеров и экс-супруга.

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